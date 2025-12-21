Новости
Спасатели Ростовской области помогли пятерым пострадавшим в ДТП за сутки

Сотрудники МЧС Ростовской области за минувшие сутки, 20 декабря, оказали помощь пяти пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, за прошедшие сутки спасатели также выезжали на ликвидацию шести техногенных пожаров и семи аварий, в которых помогли пяти пострадавшим.

В общей сложности в работах по ликвидации последствий различных происшествий были задействованы 52 специалиста и 13 единиц техники МЧС. Спасатели напоминают жителям Ростовской области о необходимости соблюдения правил безопасности и рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах в зимний период.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
