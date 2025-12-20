В Новошахтинске потушили горящую свалку
В Новошахтинске потушили горящую свалку. Огонь охватил мусорный полигон на улице Западной 19 декабря.
Местные жители заметили подозрительное свечение на территории в вечернее время. Увидев поднимающийся от мусорки столб дыма, они вызвали спасателей. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 50 квадратов мусора.
К утру следующего дня открытое горение удалось потушить. Специалисты принялись за устранение очагов тления. Только вечером 20 декабря возгорание удалось полностью ликвидировать.