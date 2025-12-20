- В течение дня работали два КамАЗа, погрузчик и бульдозер. Были произведены перемешивание горящих компонентов на свалке с негорящими и трамбование при помощи бульдозеров, - сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

В Новошахтинске потушили горящую свалку. Огонь охватил мусорный полигон на улице Западной 19 декабря.Местные жители заметили подозрительное свечение на территории в вечернее время. Увидев поднимающийся от мусорки столб дыма, они вызвали спасателей. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 50 квадратов мусора.К утру следующего дня открытое горение удалось потушить. Специалисты принялись за устранение очагов тления. Только вечером 20 декабря возгорание удалось полностью ликвидировать.