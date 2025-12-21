Утром 21 декабря в Ростовской области отменили угрозу по БПЛА

Фото: ДонДей

В Ростовской области 21 декабря с наступлением утра была снята угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Граждане региона получили оповещение об отмене тревоги в шесть часов утра.Ночью ранее в регионе была объявлена опасность, связанная с БПЛА. Населению рекомендовали укрыться в помещениях, избегая открытых пространств и мест вблизи окон.Следует отметить, что в течение ночи над территорией области была успешно пресечена атака одного дрона. Беспилотный аппарат был уничтожен над Чертковским районом. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, среди населения, предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.