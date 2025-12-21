В Ростове возле особняка Парамоновых на Социалистической заметили рабочих

Фото: ДонДей

Возле дома Парамоновых, расположенного на улице Социалистической в Ростове, замечена активность. Днем 21 декабря местные жители прислали фотографии в редакцию DonDay, на которых видно, что здание обнесено сигнальной лентой, а на территории находятся неизвестные люди. Вероятно, началась подготовка к сносу исторического здания.Напомним, что в начале декабря глава Кировского района Наталия Симаченко заявила о том, что особняк XIX века будет снесен, так как признан аварийным и полностью расселен. При этом, по словам главы района, на месте старого здания будет построено новое, которое сохранит исторический облик. Решение о работах в здании принимает частное лицо, так как в 2023 году особняк перешел в частные руки.