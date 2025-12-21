Приготовление оливье к Новому году – 2026 обойдется ростовчанам примерно в 1 500 рублей
В преддверии новогодних праздников издание DonDay выяснило, во сколько обойдется приготовление традиционного салата оливье для жителей Ростова-на-Дону в 2026 году.
Для большой порции салата, рассчитанной на 4-6 человек, понадобятся: 400 граммов колбасы, 4 яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов майонеза, 400 граммов соленых огурцов, банка зеленого горошка, луковица и морковь.
Стоимость ингредиентов:
Картофель (1 кг): 111 рублей
Морковь (1 кг): 72 рубля
Лук (1 кг): 18 рублей
Яйца (10 шт.): 115 рублей
Вареная колбаса (1 кг): 429 рублей
Огурцы, горошек, майонез (в совокупности): 400 рублей
Итого: Приготовление большой миски оливье обойдется примерно в 1 500 рублей. Ингредиенты для одной средней порции будут стоить 600-800 рублей.
Покупка готового оливье обойдется дороже: в магазинах 200 граммов салата стоят более 200 рублей, то есть свыше 1 000 рублей за килограмм. Заказ в ресторане с доставкой - от 360 рублей за порцию 200-300 граммов.
Таким образом, приготовление оливье дома остаётся более выгодным вариантом для ростовчан. Стоит также учесть, что по сравнению с прошлым годом цена на оливье выросла примерно на 40-50 рублей из-за подорожания отдельных ингредиентов.