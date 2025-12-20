Новости
В ГУ МЧС опровергли слухи о возгорании из-за обрыва ЛЭП в Аксайском районе. Происшествие на электросети случилось 20 декабря в поселке Реконструктор Большелогского сельского поселения.

Примерно в 20:00 в поле напротив продуктового магазина местные жители заметили вспышку на электроподстанции. Из-за технологического нарушения на сети без света оказались пять населенных пунктов. В интернете люди стали распространять информацию о том, что в результате обрыва линии электропередачи случилось возгорание. К счастью, эти сообщения оказались ложными.

- Произошло короткое замыкание без горения, - уточнили в пожарном ведомстве.
Фото: Соцсети
