Донских водителей предупреждают об опасной погоде: гололед и туман на дорогах

Фото: ДонДей

Главное управление МЧС по Ростовской области обратилось к автомобилистам с предупреждением: на дорогах региона ожидается ухудшение погодных условий.По прогнозам синоптиков, область окутают туманы, возможны налипание мокрого снега и гололедица. Это значительно повышает риск возникновения ДТП. Особенно опасными будут ночное время, когда велика вероятность образования гололеда, и утренние часы, когда видимость на дорогах будет ограничена из-за тумана. Непогода в донском регионе продлится как минимум до конца суток 22 декабря.Спасатели призывают водителей к максимальной осторожности:- Воздержаться от опасных маневров и обгонов.- Соблюдать безопасный скоростной режим, соответствующий погодным условиям.- Увеличить дистанцию между автомобилями.