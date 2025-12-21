Новости
Донских водителей предупреждают об опасной погоде: гололед и туман на дорогах

Главное управление МЧС по Ростовской области обратилось к автомобилистам с предупреждением: на дорогах региона ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, область окутают туманы, возможны налипание мокрого снега и гололедица. Это значительно повышает риск возникновения ДТП. Особенно опасными будут ночное время, когда велика вероятность образования гололеда, и утренние часы, когда видимость на дорогах будет ограничена из-за тумана. Непогода в донском регионе продлится как минимум до конца суток 22 декабря.

Спасатели призывают водителей к максимальной осторожности:

- Воздержаться от опасных маневров и обгонов.
- Соблюдать безопасный скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
- Увеличить дистанцию между автомобилями.
Фото: ДонДей
