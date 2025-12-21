Опасную рыбу с кишечной палочкой продавала жительница города Шахты

Фото: Нейросеть

Опасную рыбу с кишечной палочкой продавала жительница Шахт. Как стало известно из материалов, опубликованных на сайте шахтинского городского суда, с декабря 2022-го по июнь 2025 года женщина закупала рыбу в неизвестном месте, коптила и засаливала её в антисанитарных условиях у себя дома и продавала в своем магазине.Один из покупателей, отведав сельди холодного копчения, оказался на больничной койке с диагнозом «гастродуоденит». Экспертиза показала, что в рыбе содержится целый букет опасных микроорганизмов, способных вызвать серьезные заболевания.После обращения пострадавшего в полицию, в доме у предпринимательницы провели обыск и обнаружили целый арсенал рыбной продукции, зараженной кишечной палочкой и другими вредными микроорганизмами. Употребление такой рыбы грозит гастритом, колитом и поражением внутренних органов.Несмотря на все нарушения, дело в итоге было закрыто в связи с примирением сторон. Потерпевший заявил в суде, что получил компенсацию и не имеет претензий к бывшей предпринимательнице. Получается, здоровье ростовчан было оценено в сумму, достаточную для закрытия уголовного дела о торговле потенциально опасной продукцией.