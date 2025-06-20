В Ростовской области стартовало обсуждение инициатив по обновлению стратегии развития региона

- Поручаю Минэкономразвития вместе с исполнительными органами власти подготовить информацию по направлениям стратегии для её общественного обсуждения и внесения изменений. Рассчитываю на активное участие в этом процессе депутатов всех уровней и приглашаю жителей региона к этой работе. Будущее Ростовской области начинается сегодня. И каким оно будет, зависит от нашей с вами работы, - сказал Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство РО

На Дону стартовали стратегические сессии по обновлению планов развития Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области 20 июня.Первое стратегическое мероприятие состоялось на площадке региональной «Точки кипения» в Ростове. Ученые, представители отраслевых предприятий, органов власти и экологи встретились там, чтобы воплотить в регионе нацпроект «Экологическое благополучие».Они проводили работу в составе нескольких групп по множественным направлениям экологической повестки: «Чистый Дон», «Экология леса», «Мониторинг окружающей среды и сохранение биологического разнообразия», «Экономика замкнутого цикла, сортировка и переработка ТКО», «Плодородие земель» и «Безопасность общества от чрезвычайных ситуаций».Каждая команда выдвигала разнообразные предложения и концепции, которые окажут поддержку в защите окружающей среды и улучшат экологическую обстановку в Ростовской области.Особенно участники встречи озвучили инициативы по оздоровлению реки Дон и других водных объектов региона, реконструкции гидротехнических сооружений, внедрению природоподобных технологий очистки водохранилищ и искусственному воспроизводству водных биоресурсов. В числе других предложений – создание орошаемых лесных питомников, которые могут помочь в озеленении территорий региона, проекты, направленные на пресечение уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и птиц, создание новых экологических троп и особо охраняемых природных территорий, а также производств органических видов удобрений.Профильные ведомства рассмотрят все предложения и примут во внимание в процессе доработки Стратегии социально-экономического развития Ростовской области.Напомним, что по поручению президента РФ в этом году началась реализация новых национальных проектов. Они должны найти своё отражение в стратегическом документе развития области. Глава региона Юрий Слюсарь стал инициатором стратегических сессий по обновлению планов развития Ростовской области. В апреле на отчете о работе донского правительства перед депутатами Заксобрания он поручил провести работу над актуализацией документа в течение лета – перед формированием бюджета области на следующие три года.