В Ростовской области стартовало обсуждение инициатив по обновлению стратегии развития региона
На Дону стартовали стратегические сессии по обновлению планов развития Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области 20 июня.
Первое стратегическое мероприятие состоялось на площадке региональной «Точки кипения» в Ростове. Ученые, представители отраслевых предприятий, органов власти и экологи встретились там, чтобы воплотить в регионе нацпроект «Экологическое благополучие».
Они проводили работу в составе нескольких групп по множественным направлениям экологической повестки: «Чистый Дон», «Экология леса», «Мониторинг окружающей среды и сохранение биологического разнообразия», «Экономика замкнутого цикла, сортировка и переработка ТКО», «Плодородие земель» и «Безопасность общества от чрезвычайных ситуаций».
Каждая команда выдвигала разнообразные предложения и концепции, которые окажут поддержку в защите окружающей среды и улучшат экологическую обстановку в Ростовской области.
Особенно участники встречи озвучили инициативы по оздоровлению реки Дон и других водных объектов региона, реконструкции гидротехнических сооружений, внедрению природоподобных технологий очистки водохранилищ и искусственному воспроизводству водных биоресурсов. В числе других предложений – создание орошаемых лесных питомников, которые могут помочь в озеленении территорий региона, проекты, направленные на пресечение уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и птиц, создание новых экологических троп и особо охраняемых природных территорий, а также производств органических видов удобрений.
Профильные ведомства рассмотрят все предложения и примут во внимание в процессе доработки Стратегии социально-экономического развития Ростовской области.
Напомним, что по поручению президента РФ в этом году началась реализация новых национальных проектов. Они должны найти своё отражение в стратегическом документе развития области. Глава региона Юрий Слюсарь стал инициатором стратегических сессий по обновлению планов развития Ростовской области. В апреле на отчете о работе донского правительства перед депутатами Заксобрания он поручил провести работу над актуализацией документа в течение лета – перед формированием бюджета области на следующие три года.