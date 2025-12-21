- Наша очередная беда - пропускать в конце и в начале периодов. Это длится уже полсезона, мы над этим работаем. Хотя как над этим будешь работать? Ребят предупреждаешь, говоришь, что надо играть, как надо играть. Ты, вроде, выпускаешь ребят, которые могут справиться с этой задачей, но, к сожалению, у нас каждый раз появляется герой, который совершает грубую ошибку, - прокомментировал матч главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» уступил «Кристаллу» в матче 20 декабря. Игра состоялась в рамках ВХЛ в Саратове.За 49 секунд до конца первого периода счет открыли противники. После пропущенной шайбы «кондоры» попытались догнать саратовцев, но вместо этого трижды нарушили правила. И уже во втором периоде хозяева арены увеличили свой счет до двух очков. Вскоре первый гол «Ростову» заработал Кирилл Кондырев. Третий игровой отрезок начался с гола «Кристалла». Однако южанин Антон Кузнецов сократил разницу в счете. К сожалению, игроки из донской столицы не смогли дойти до ничьей. Финальный счет остался 2:3.Следующий матч у ростовчан состоится 22 декабря. ХК «Ростов» сыграет с ХК «Дизелем» в городе Пенза.