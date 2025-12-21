ХК «Ростов» уступил «Кристаллу» в матче 20 декабря
ХК «Ростов» уступил «Кристаллу» в матче 20 декабря. Игра состоялась в рамках ВХЛ в Саратове.
За 49 секунд до конца первого периода счет открыли противники. После пропущенной шайбы «кондоры» попытались догнать саратовцев, но вместо этого трижды нарушили правила. И уже во втором периоде хозяева арены увеличили свой счет до двух очков. Вскоре первый гол «Ростову» заработал Кирилл Кондырев. Третий игровой отрезок начался с гола «Кристалла». Однако южанин Антон Кузнецов сократил разницу в счете. К сожалению, игроки из донской столицы не смогли дойти до ничьей. Финальный счет остался 2:3.
Следующий матч у ростовчан состоится 22 декабря. ХК «Ростов» сыграет с ХК «Дизелем» в городе Пенза.