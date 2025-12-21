Новости
Ростовчанам рассказали, что нужно делать в день Анфисы Рукодельницы

Днем 21 декабря православные верующие чтят память мученицы Анфисы, а в народном календаре этот день известен как Анфиса Рукодельница. Кроме того, на 21 декабря в 2025 году приходится и День зимнего солнцестояния. Что это за день и как его провести, расскажет редакция.

История праздника

Согласно легенде, Анфиса родом из знатной римской семьи, была женой высокопоставленного чиновника. Вдохновленная проповедями епископа Амвросия Медиоланского, она приняла христианство, помогала нуждающимся и открыто исповедовала свою веру. Анфису активно принуждали перейти на сторону еретиков. Ее муж поддался давлению, но Анфиса твердо отказалась отречься от своих убеждений. За это ее заключили в тюрьму, подвергли мучениям, а затем сожгли на костре.

Традиции Анфисы Рукодельницы

В этот день девушкам полагалось заниматься рукоделием. Считалось, что работа в одиночестве защитит от сглаза. Сама вышивка также считалась обладающей магической силой, в нее часто вкладывали различные символы.

Сегодня благоприятно избавляться от ненужного, завершать дела и проводить время с семьей. Не рекомендуется ходить в грязной одежде, проявлять дурные наклонности, спешить с решениями и говорить сгоряча.

Зимнее солнцестояние

Кроме того, 21 декабря – это День зимнего солнцестояния, значимое астрономическое явление, характеризующееся самым коротким днем и самой длинной ночью в году. В этот день традиционно разжигали большой костер, символизирующий солнце и призывающий его. В честь праздника пекли ритуальные новогодние пироги – караваи, по форме напоминающие солнце.

Народные приметы

Тихая и ясная погода – к холодной зиме.

Вьюга и снег – к дождливому лету.

Сильный ветер – к январским бурям.

Иней на деревьях – к мягкой зиме.

Снег вечером – к похолоданию.

Синицы поют – к морозу.

Синицы прячутся – к метели.

Пауки плетут паутину – к холодам через 9 дней.
Фото: ДонДей
