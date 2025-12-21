На Дону нумеролог рассказала, как правильно украсить елку, чтобы желания сбылись в 2026 году

Фото: midjourney

Новый год – время чудес и исполнения желаний! Нумеролог Наталья Стрекачева поделилась секретами о том, как правильно украсить новогоднюю елку, чтобы ваши мечты обязательно сбылись в наступающем 2026 году.По словам эксперта, украшение елки игрушками-желаниями – это древний магический обряд. Важно, чтобы елка стояла ровно и устойчиво, иначе ваши мечты будут слабыми и не смогут реализоваться.Фигурки лошадей - главный талисман 2026 года. Разместите их на самых видных местах.Монетки и купюры - для улучшения финансового положения и привлечения денег.Кольца или парные фигурки (мужчина и женщина, слоники, две мандаринки) - для тех, кто мечтает о любви и создании семьи.Ключи от дверного замка - если мечтаете о новой квартире, повесьте на елку символ своей мечты.Маленькие носочки или пинетки - для тех, кто мечтает о пополнении в семье.2026 год – год Красной Огненной Лошади, поэтому доминирующими оттенками должны быть теплые насыщенные и благородные тона.Красный - символ огненной стихии, жизненной силы, страсти, победы, любви, защиты рода. Используйте его для ярких акцентов.