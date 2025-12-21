Дом Парамоновых в Ростове планируют снести за три месяца

Фото: ДонДей

Дом Парамоновых, знаковая постройка на улице Социалистической, будет снесен в течение трех месяцев. Информацию об этом сообщили корреспонденту DonDay, находящемуся на месте событий.Днем 21 декабря у здания были замечены рабочие, которые, как выяснилось, занимаются оценкой предстоящего объема работ. Территория вокруг особняка уже обнесена сигнальной лентой, что свидетельствует о скором начале активной фазы сноса.К сожалению, специалисты пришли к выводу, что реконструкция здания невозможна по техническим причинам. Несмотря на утрату исторического объекта, владельцы обещают воссоздать его облик: на месте дома Парамоновых появится новое двухэтажное здание, стилизованное под оригинал.Весь процесс, от сноса до возведения нового здания, по предварительным оценкам, займет около трех лет. Непосредственно демонтаж постройки планируется завершить за три месяца.