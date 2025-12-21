Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону иномарка сбила подростка на «зебре»

В Ростове-на-Дону иномарка сбила подростка на «зебре»
Иномарка сбила подростка на «зебре» на Таганрогской в Ростове. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, на пешеходном переходе 16-летнего пешехода сбил автомобиль «Хонда Аккорд».

Инцидент произошел около дома № 132/5. По предварительной информации, 31-летний водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, по имеющимся данным, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший подросток был оперативно госпитализирован. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Инспекторы ГИБДД устанавливают причины и условия, способствовавшие аварии.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.