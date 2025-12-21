В Ростове-на-Дону иномарка сбила подростка на «зебре»

Фото: Госавтоинспекция РО

Иномарка сбила подростка на «зебре» на Таганрогской в Ростове. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, на пешеходном переходе 16-летнего пешехода сбил автомобиль «Хонда Аккорд».Инцидент произошел около дома № 132/5. По предварительной информации, 31-летний водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, по имеющимся данным, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.Пострадавший подросток был оперативно госпитализирован. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Инспекторы ГИБДД устанавливают причины и условия, способствовавшие аварии.