Донским семьям с малышами могут помочь с зимними поездками на такси

Фото: Нейросеть

В Ростовской области семьи с детьми до 7 лет, возможно, получат поддержку в виде "зимнего" сертификата на такси. Об этом стало известно после того, как вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести такую меру на федеральном уровне.Идея заключается в том, чтобы помочь семьям, которым сложно передвигаться зимой с маленькими детьми. Речь идет о безопасности и комфорте, особенно в холодное время года и период сезонных заболеваний.Если инициативу поддержат, то одному из родителей или опекунов будут выдавать электронный сертификат на 5 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на поездки в такси с 1 декабря по 31 марта, частично или полностью оплачивая проезд.Сейчас предложение находится на рассмотрении в правительстве.