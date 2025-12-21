Фото: Батайск Собачники

В приюте под Ростовом обнаружены сотни погибших животных. Шокирующее сообщение появилось в группе зоозащитного приюта «Батайск Собачники». Волонтеры обнаружили на территории приюта «Забытые сердца» сотни трупов животных, включая кошек, собак, лис, енотов и белок. Выжить удалось лишь 16 животным.По словам очевидцев, территория приюта была буквально усыпана телами животных в разных стадиях разложения. Зрелище оказалось настолько ужасным, что у всех, кто вошел внутрь, началась истерика. В числе погибших были не только привычные кошки и собаки, но и дикие животные: лисы, еноты, белки и даже вороны.Приют «Забытые сердца» принадлежит известной зоозащитнице Татьяне Макаровой. Однако обстоятельства, приведшие к гибели животных, пока остаются неизвестными.ГУ МВД Ростовской области уже начало проверку с целью выяснения всех деталей произошедшего. Прокуратура Ростовской области также подключилась к расследованию, организовав проверку по факту возможного ненадлежащего содержания животных в приюте. Правоохранительные органы изучают условия, в которых находились животные, и причины их массовой гибели.Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Зоозащитники и волонтеры требуют тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности. Судьба выживших животных сейчас находится под контролем активистов, которые стараются обеспечить им безопасность и медицинскую помощь.