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Зампрокурора Ростовской области выехал на место смертельного ДТП в Аксайском районе

Зампрокурора Ростовской области выехал на место смертельного ДТП в Аксайском районе
На место массовой аварии выехал зампрокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района Роман Коломийцев. Страшная трагедия, в которой погибли младенец и трое взрослых, случилась утром 6 июля.

Около 11 часов на 1 070-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись два большегруза и семь легковых автомобилей. От удара машины разбросало по дороге. Некоторые из них буквально превратились в груду металлолома. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых - младенец. Еще пятеро получили травмы.

На месте работают все экстренные службы. Подробности ДТП станут известны позже.

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