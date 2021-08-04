Зампрокурора Ростовской области выехал на место смертельного ДТП в Аксайском районе
На место массовой аварии выехал зампрокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района Роман Коломийцев. Страшная трагедия, в которой погибли младенец и трое взрослых, случилась утром 6 июля.
Около 11 часов на 1 070-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись два большегруза и семь легковых автомобилей. От удара машины разбросало по дороге. Некоторые из них буквально превратились в груду металлолома. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых - младенец. Еще пятеро получили травмы.
На месте работают все экстренные службы. Подробности ДТП станут известны позже.