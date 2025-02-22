Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Замначальника донского МВД присвоили звание генерал-майора юстиции

Замначальника донского МВД присвоили звание генерал-майора юстиции
Президент России присвоил звание генерал-майора юстиции заместителю начальника ГУ МВД по Ростовской области — начальнику Главного следственного управления Юлии Однораловой. Глава государства подписал указ 21 февраля. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Юлия Одноралова родом из Ростова-на-Дону. Карьеру в органах внутренних дел начала в 2003 году. Тогда она работала следователем следственного отдела в Советском районе города. С августа 2011-го занималась особо важными делами по расследованию криминальных банкротств и преступлений в бюджетной сфере в управлении УМВД Ростова.

Свою нынешнюю должность Юлия Одноралова получила в декабре 2023 года. Тогда она находилась в звании полковника юстиции.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.