Замначальника донского МВД присвоили звание генерал-майора юстиции

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Президент России присвоил звание генерал-майора юстиции заместителю начальника ГУ МВД по Ростовской области — начальнику Главного следственного управления Юлии Однораловой. Глава государства подписал указ 21 февраля. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.Юлия Одноралова родом из Ростова-на-Дону. Карьеру в органах внутренних дел начала в 2003 году. Тогда она работала следователем следственного отдела в Советском районе города. С августа 2011-го занималась особо важными делами по расследованию криминальных банкротств и преступлений в бюджетной сфере в управлении УМВД Ростова.Свою нынешнюю должность Юлия Одноралова получила в декабре 2023 года. Тогда она находилась в звании полковника юстиции.