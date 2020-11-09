Экс-замначальника УФМС по Ростовской области Кирилл Адзинов получил звание генерал-майора полиции

Бывший замначальника УФМС по Ростовской области получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел.Звание присвоено 42-летнему Кириллу Адзинову за ответственную службу на разных должностях и выслугу лет в полиции.Кирилл Адзинов - уроженец Ростова-на-Дону. Он окончил Ростовский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» в 1999 году. После окончания вуза полицейский служил в ГУВД Ростовской области. С 2006-го по 2008 год он стал исполняющим обязанности начальника ОУФМС России по Республике Ингушетия.В Ростовскую область Кирилл вернулся в 2008 году, где два года занимал должность заместителя начальника донского УФМС. Затем работал начальником УФМС России по Брянской области. В настоящее время ростовчанин является замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России.