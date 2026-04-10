Имущество национализированных донских «Родных полей» не смогли продать на торгах

Фото: Donday

Активы донских «Родных полей» не смогли продать на торгах. Причиной стало отсутствие заявок. Информация об итогах торгов была опубликована на официальной площадке «ГИС Торги».На продажу выставлялся внушительный пакет активов, включающий в себя земельные угодья площадью 19,74 гектара в Ростовской области, современный зерновой терминал, расположенный в порту Азова, складские комплексы и прочую сопутствующую инфраструктуру в Ростове-на-Дону, а также флот компании.Напомним, что ранее компания «Родные поля» была национализирована. Причиной послужило наличие второго гражданства у бенефициара Петра Ходыкина – паспорта государства Сент-Китс и Невис. По решению суда предприятие было признано стратегическим, подразумевающим особый режим допуска для иностранных резидентов, которого у Ходыкина не было.На фоне неудавшейся продажи активов текущее руководство компании также оспаривает законность выплаты дивидендов, подав иск к Петру Ходыкину с требованием о возврате около 24 миллиардов рублей.