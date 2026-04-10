Сотрудники донского МЧС потушили шесть пожаров за минувшие сутки

За сутки 9 апреля в Ростовской области потушили шесть пожаров. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, это были техногенные возгорания.Помимо возгораний, сотрудники экстренных служб также привлекались к ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия. Всего на местах происшествий работали 48 специалистов и 12 единиц техники.В настоящее время в Ростовской области введен особый противопожарный период. В рамках этого режима на территории региона проводятся плановые выжигания сухой растительности. Цель данных мероприятий – предотвращение неконтролируемых природных пожаров.На 10 апреля плановые выжигания сухой травы запланированы в 15 муниципалитетах области. Жителей региона призывают к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности, особенно в условиях действующего особого режима.