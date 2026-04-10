Мать из Тюмени украла дочку и увезла ее в Ростов

Драматическая история из Тюмени коснулась Ростова-на-Дону. Лишенная родительских прав мама украла собственную дочь и скрылась в донской столице.

История тянется еще с конца 2025 года. Тогда 26-летняя девушка спустя год вышла из мест заключения. У нее росла трехлетняя дочь, которая жила с тетей. Так сложилось, что горе-маму лишили родительских прав. Но после заключения тюменка решила начать новую жизнь, восстановить свои права и забрать девочку к себе.

Этого не позволили сделать опекуны. И мать решила украсть собственного ребенка. Она увезла малышку за тысячи километров, чтобы их не нашли.

Опекуны подали заявления в полицию. Позже девушку нашли в Ростове на съемной квартире. Ее задержали, а ребенка передали в органы опеки.
Фото: Шедеврум
Еще по теме:

