Мать из Тюмени украла дочку и увезла ее в Ростов

Драматическая история из Тюмени коснулась Ростова-на-Дону. Лишенная родительских прав мама украла собственную дочь и скрылась в донской столице.История тянется еще с конца 2025 года. Тогда 26-летняя девушка спустя год вышла из мест заключения. У нее росла трехлетняя дочь, которая жила с тетей. Так сложилось, что горе-маму лишили родительских прав. Но после заключения тюменка решила начать новую жизнь, восстановить свои права и забрать девочку к себе.Этого не позволили сделать опекуны. И мать решила украсть собственного ребенка. Она увезла малышку за тысячи километров, чтобы их не нашли.Опекуны подали заявления в полицию. Позже девушку нашли в Ростове на съемной квартире. Ее задержали, а ребенка передали в органы опеки.