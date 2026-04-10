Жители Ростова с 22 апреля столкнутся с рядом ограничений движения транспорта и пешеходов

Движение по нескольким улицам Ростова ограничат из-за строительных работ. Администрация Ростова-на-Дону информирует жителей города о предстоящих изменениях в дорожной обстановке.С 22 апреля в связи с проведением строительных работ ряд улиц будет частично или полностью закрыт для движения транспорта и пешеходов, а также будет снижен скоростной режим на некоторых участках.Длительные ограничения на улице Социалистической: До 30 ноября 2026 года будут действовать ограничения для автомобилистов и пешеходов на улице Социалистической (дом № 188/64). В этот период будет перекрыт проезд по улице Крепостной на отрезке от дома № 62 до Социалистической, а также по улице Социалистической от Крепостного до дома № 192.Пешеходные зоны на Крепостном и Журавлева будут ограничены до конца июня: С 22 апреля по 30 июня ограничения коснутся пешеходов на улицах Крепостной и Журавлева. Это связано со строительными работами по адресу Красноармейская, 250-254. Пешеходам будет запрещен проход по восточной стороне улицы Журавлева (от Восточной до Красноармейской) и по западной стороне улицы Крепостной (от Восточной до Красноармейской).Снижение скорости на улице Малиновского: С 28 апреля водители, движущиеся по улице Малиновского в северном направлении (от дома № 12 до 2-й Краснодарской), должны будут соблюдать скоростной режим не выше 40 километров в час. Данное ограничение, вызванное строительными работами на Малиновского, 14а, продлится до 23 декабря 2026 года.Однодневное перекрытие на улице Социалистической: 26 апреля, в дневное время, будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Социалистической на участке от улицы Крыловского до улицы Чехова.Городские власти просят автомобилистов и пешеходов заранее планировать свои маршруты, учитывая временные изменения.