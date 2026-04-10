Жители Ростова просят исправить сломанную ограду у парка Сказка
Жители Ростова-на-Дону просят исправить забор возле тротуара, ведущего к парку «Сказка». Сломанное ограждение заметили утром 9 апреля.
Упавшая ограда открыла автомобильному движению путь к тротуару. Кроме того, сваленная деталь благоустройства придает Коммунистическому проспекту неопрятный вид.
Версии о причинах поломки разнятся от ветра до ночного вандализма.
Часть жителей Ростова считает, что на месте вовсе нечего ограждать, и хотят, чтобы от конструкции просто избавились.