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В Ростове уволили директора департамента транспорта

В Ростове уволили директора департамента транспорта
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону покинул должность. Христофор Ермашов подал в отставку, сообщили в городской администрации.

Христофор Ермашов работал в муниципальных структурах сразу после окончания Ростовской государственной экономической академии. Он возглавлял дептранс с января 2019 года, сменив Сергея Саенко. За это время люди неоднократно жаловались на работу транспорта в вечернее время. Автобусов выпускали на линию либо недостаточно, либо не выпускали вовсе. Отдельной темой для обсуждения стало хамство и неаккуратная езда водителей.

С 18 декабря обязанности директора департамента транспорта будет исполнять его заместитель Дмитрий Симков.
Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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