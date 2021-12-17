В Ростове уволили директора департамента транспорта
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону покинул должность. Христофор Ермашов подал в отставку, сообщили в городской администрации.
Христофор Ермашов работал в муниципальных структурах сразу после окончания Ростовской государственной экономической академии. Он возглавлял дептранс с января 2019 года, сменив Сергея Саенко. За это время люди неоднократно жаловались на работу транспорта в вечернее время. Автобусов выпускали на линию либо недостаточно, либо не выпускали вовсе. Отдельной темой для обсуждения стало хамство и неаккуратная езда водителей.
С 18 декабря обязанности директора департамента транспорта будет исполнять его заместитель Дмитрий Симков.