Должность первого замглавы администрации Таганрога занял экс-директор дептранса Ростова

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В Таганроге первым заместителем главы администрации стал Христофор Ермашов. Об этом Donday сообщил источник администрации города.В феврале 2019 года он стал руководителем транспортного департамента в Ростове. А в декабре 2021 года добровольно сложил с себя полномочия директора. После этого Христофор Ермашов работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Теперь в мэрии Таганрога он будет отвечать за экономическое развитие города, развитие туризма, а также за потребительский рынок и ценовую политику.На этой должности Христофор Ермашов сменил Светлану Камбулову, которая теперь занимает пост мэра Таганрога. Ранее бывший глава администрации Андрей Фатеев отказался участвовать в конкурсе, так как перешел на другую работу.