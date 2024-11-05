Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Должность первого замглавы администрации Таганрога занял экс-директор дептранса Ростова

Должность первого замглавы администрации Таганрога занял экс-директор дептранса Ростова
В Таганроге первым заместителем главы администрации стал Христофор Ермашов. Об этом Donday сообщил источник администрации города.

В феврале 2019 года он стал руководителем транспортного департамента в Ростове. А в декабре 2021 года добровольно сложил с себя полномочия директора. После этого Христофор Ермашов работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь в мэрии Таганрога он будет отвечать за экономическое развитие города, развитие туризма, а также за потребительский рынок и ценовую политику.

На этой должности Христофор Ермашов сменил Светлану Камбулову, которая теперь занимает пост мэра Таганрога. Ранее бывший глава администрации Андрей Фатеев отказался участвовать в конкурсе, так как перешел на другую работу.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.