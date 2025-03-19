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Замминистра транспорта Ростовской области назначен Христофор Ермашов.

Замминистра транспорта Ростовской области назначен Христофор Ермашов.
Заместителем министра транспорта Ростовской области назначен Христофор Ермашов. По данным портала Donday, указ о его назначении уже подписан.

Чиновник уже несколько дней работает на новом месте.

У Христофора Ермашова есть большой опыт работы в транспортной сфере. В период с 2019 по 2021 год он занимал должность директора департамента транспорта в администрации Ростова. Он разбирался в проблемах транспортной системы города, неоднократно участвовал в рейдах на общественном транспорте и активно давал комментарии СМИ.

Христофор Ермашов - родился и вырос в Ростове.Он окончил Ростовскую государственную экономическую академию, получив диплом экономиста по специальности «Экономика природопользования».

Ермашова в 1999 году устроился на работу мастером полигона твердых бытовых отходов в «Департамент ЖКХ и энергетики». С 2001 по 2004 годы он трудился ведущим экономистом в «Муниципальном унитарном предприятии технической инвентаризации и оценки недвижимости».

А с 2004 по 2011 годы занимал различные должности в «Департаменте транспорта» Ростова.

В период с 2011 по 2017 годы Ермашов руководил отделом мониторинга законодательства и методологии управления экономическим контролем в городской администрации Ростова-на-Дону. Затем. С января по октябрь 2017 года был замом директора по управлению и контролю за движением городского пассажирского транспорта в «Центре интеллектуальной транспортной системы».

В период с апреля 2018 по январь 2019 года Ермашов руководил обособленным подразделением ООО «Агентство Развития Платежных Систем» в Ростове-на-Дону, занимая должности исполнительного и генерального директора. С 2019 по 2021 годы он работал директором департамента транспорта городской администрации Ростова, активно занимаясь решением транспортных проблем и взаимодействуя со СМИ.

После этого Ермашов перешел на позицию советника директора в ГУП «Информационно-вычислительный центр ЖКХ». С ноября 2024 года он стал первым заместителем главы городской администрации Таганрога.

После ареста Дмитрия Мамелко и Виталия Кушнарёва в ноябре 2024 года, кресло заместителя министра стало вакантным. Кушнарев был взят под стражу и против него возбудили уголовное дело, тогда как Мамелко ограничился увольнением.
Фото: соцсети
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