В Ростовской области зафиксирована активность пыльцы березы

В Ростовской области начала цвести аллергенная береза. Об этом свидетельствуют прогноза специалистов.Сезон аллергии начался в Ростовской области еще в конце марта. В связи с потеплением зацвели растения – аллергены ольха и лещина. Теперь зацвела и береза.Добавим, что береза цветёт весной, и её пыльца — один из сильных аллергенов, который может вызывать сезонную аллергию (поллиноз). Как правило, растет 20–30 дней. Максимальная концентрация пыльцы отмечается во второй половине дня.