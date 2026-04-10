Из-за отставки ростовского судьи ВККС РФ прекратила его полномочия

Полномочия судьи Южного окружного военного суда Эдуарда Коробенко были прекращены по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Как сообщили в пресс-службе ВККС, основанием для такого шага послужило личное заявление об отставке, поданное самим судьей.

Эдуард Коробенко имеет долгий стаж работы в судебной системе. Его профессиональный путь начался в 1996 году с назначения указом Президента на должность судьи военного суда Батайского гарнизона. После пяти лет работы, в 2001 году, он был назначен заместителем председателя этого суда.

В 2005 году Эдуард Коробенко вновь получил назначение от Президента, став судьей Северо-Кавказского окружного военного суда, который впоследствии был преобразован в Южный окружной военный суд.
