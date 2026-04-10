Ростовчанам напомнили про штрафы за снятие луковой шелухи в магазине. По словам юриста Анны Павловой, такие действия могут быть квалифицированы по статье «Причинение имущественного вреда».Лук без шелухи быстрее теряет товарный вид и начинает сохнуть, что напрямую влияет на его продаваемость. Таким образом, человек, срывая шелуху, не просто забирает «мусор», а наносит ущерб товару.В случае, если нарушитель будет пойман, ему грозит административная ответственность. Размер штрафа составит от 300 до 500 рублей, если ущерб не признан значительным. В более серьезных случаях может потребоваться возмещение стоимости испорченного товара.Чтобы избежать подобных неприятностей, юрист советует два простых способа. Либо приобрести несколько луковиц целиком, что является недорогим решением. Либо обратиться к продавцу с просьбой отдать уже очищенные отходы. Как правило, магазины идут навстречу покупателям и предоставляют луковую шелуху бесплатно.