Жители Ростова просят продлить отопительный сезон после резкого похолодания

В Ростове жители просят продлить отопительный сезон после резкого похолодания. Жалобы оставили горожане в комментариях у главы города Александра Скрябина.

С начала рабочей недели в Ростове значительно похолодало. Неделей ранее температура воздуха достигала +18 градусов, то на этой неделе похолодало до +10 градусов. Ранее замглавы по вопросам ЖКХ Станислав Марченко сообщал, что планируется отключить отопление 10 апреля.
- Отопительный сезон при нынешней погоде должен быть продлен до 15 апреля,- пишут жители.

Ростовчане просят оставить тепло, пока погода не нормализуется. Ночью столбики термометров могут достигать +10 градусов.
Фото: Rostov.ru
