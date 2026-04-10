Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Ростовской области

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Ростовской области. Причиной стали ожидаемые туман и гроза, которые могут создать неблагоприятные условия для передвижения.

Предупреждение о тумане действует с 21:00 10 апреля до 9:00 11 апреля, а затем повторится с 21:00 11 апреля до 9:00 12 апреля. В эти периоды видимость на дорогах может значительно ухудшиться.

Грозы, по прогнозам синоптиков, продлятся в Ростовской области до 18:00 12 апреля.

В связи с прогнозируемыми осадками и туманом Гидрометцентр призывает водителей проявлять повышенную осторожность. Мокрый асфальт снижает сцепление колес с дорогой, а густой туман затрудняет видимость.
Фото: скриншот
