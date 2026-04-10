В Каменске-Шахтинском 12-летняя девочка погибла под колесами грузового вагона
В Ростовской области 12-летняя девочка погибла под колесами грузового вагона. Трагедия произошла утром 10 апреля на станции «Лихая» в Каменске-Шахтинском.
По предварительным данным, школьница направлялась в учебное заведение. Как сообщают очевидцы, девочка переходила железнодорожные пути в месте, не предназначенном для этого – в зоне роспуска вагонов. В этот момент произошло движение одного из вагонов, в результате чего ребенок попал под его колеса.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Предварительной причиной трагедии называется нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Подробности произошедшего уточняются.