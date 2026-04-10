В Каменске-Шахтинском 12-летняя девочка погибла под колесами грузового вагона

В Ростовской области 12-летняя девочка погибла под колесами грузового вагона. Трагедия произошла утром 10 апреля на станции «Лихая» в Каменске-Шахтинском.По предварительным данным, школьница направлялась в учебное заведение. Как сообщают очевидцы, девочка переходила железнодорожные пути в месте, не предназначенном для этого – в зоне роспуска вагонов. В этот момент произошло движение одного из вагонов, в результате чего ребенок попал под его колеса.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Предварительной причиной трагедии называется нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Подробности произошедшего уточняются.