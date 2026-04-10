В Ростове на Пасху пойдут дожди и потеплеет до +13 градусов

Жителей Ростова-на-Дону ожидает дождливая и прохладная погода на предстоящие выходные. По прогнозам Ростовского гидрометцентра, суббота, 11 апреля, будет пасмурной, с температурой воздуха около +12 градусов днем и до +3 ночью. Весь день будет сопровождаться осадками, а порывы ветра могут достигать трех метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, в день Пасхи, дожди сохранятся. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов днем, а к вечеру ожидается похолодание до +4 градусов. Ветер ослабнет до одного метра в секунду, а дождь прекратится только ближе к ночи.

Особую осторожность следует проявить утром 11 и 12 апреля, когда синоптики прогнозируют местами туман. Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.
Фото: Donday
