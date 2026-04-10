В колонии Ростовской области пресекли попытку передачи запрещенных веществ
В колонии Ростовской области пресекли попытку передачи запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН России.
Инцидент произошел 8 апреля во время планового досмотра посылок, поступающих в колонию № 5 Константиновска. В одной из упаковок, содержащей сухой какао-порошок и адресованной одному из заключенных, сотрудники обнаружили подозрительные включения.
При более тщательном осмотре выяснилось, что среди какао были спрятаны кристаллы белого цвета. По предварительной информации, данное вещество является наркотическим.
В настоящее время по факту обнаружения проводится служебная проверка. Все собранные материалы будут переданы в органы полиции для дальнейшего расследования. Отправителю запрещенного вложения грозят уголовная ответственность и крупный штраф.