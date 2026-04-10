В колонии Ростовской области пресекли попытку передачи запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН России.Инцидент произошел 8 апреля во время планового досмотра посылок, поступающих в колонию № 5 Константиновска. В одной из упаковок, содержащей сухой какао-порошок и адресованной одному из заключенных, сотрудники обнаружили подозрительные включения.При более тщательном осмотре выяснилось, что среди какао были спрятаны кристаллы белого цвета. По предварительной информации, данное вещество является наркотическим.В настоящее время по факту обнаружения проводится служебная проверка. Все собранные материалы будут переданы в органы полиции для дальнейшего расследования. Отправителю запрещенного вложения грозят уголовная ответственность и крупный штраф.