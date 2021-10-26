11 инициатив депутатов Ростовской области реализовали на федеральном уровне

Сенатор Ирина Рукавишникова помогла донским депутатам реализовать 11 инициатив на федеральном уровне. Об этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассказала в ходе своего доклада на 34-м заседании ЗС Ростовской области.При участии сенатора на федеральном уровне приняли законопроекты о защите прав собственников жилья, оказании услуг такси и распространении шокирующего онлайн-контента. А летом 2020 года был принят ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».- Речь идет о возможности создания территорий наибольшего благоприятствования для развития цифровых технологий. После внесения наших поправок в закон решение о введении экспериментального режима в субъекте РФ в обязательном порядке должно быть обсуждено в региональных парламентах, а информация о новом правовом режиме направляется в Совет Федерации – государственный орган, представляющий интересы всех регионов, – пояснила сенатор.Еще одним значимым для региона и страны в целом пунктом стали инициативы о поддержке семей с детьми-инвалидами. Ирина Рукавишникова рассказала, что идея сделать для семей с детьми-инвалидами дополнительные выходные поддержало министерство труда. Эти выходные дни родители особенных детей могут потратить на поездку в санаторий или на лечение.Еще одна инициатива донских депутатов, касающаяся семей с особенными детьми, была внесена в Государственную Думу. Спикер донского парламента Александр Ищенко совместно с руководителем регионального отделения ВОРДИ Кариной Мирзоевой предложили законопроект, разрешающий родителям бесплатно находиться рядом со своим ребенком с ограниченными возможностями здоровья во время лечения в стационаре. Эта инициатива будет внесена в ближайшее время.В период пандемии коронавируса немаловажной стала поддержка людей, работающих удаленно. Была реализована инициатива о сохранении зарплаты людям, трудящимся дистанционно, а также об обеспечении их необходимым оборудованием и возмещении расходов.Говоря о правовой поддержке граждан, стоит вспомнить о проекте «Правовая помощь онлайн». Этот проект реализуется с 2018 года и сейчас имеет название «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». В непростой период мошенничества и распространения шокирующих роликов в Интернете безопасность в Сети становится одной из востребованных сфер.Спикер донского парламента Александр Ищенко в конце доклада резюмировал:- Как председатель Заксобрания я поставил задачу использовать по максимуму возможности нашего влияния на те решения, которые принимают федеральные органы власти, прежде всего, через наших представителей в Госдуме и Совете Федерации. Я считаю, что тот уровень взаимодействия, который сложился к сегодняшнему дню, позволяет нам максимально использовать возможности нашего влияния и взаимодействия с федеральным уровнем власти, - подчеркнул Александр Ищенко.Немаловажно, что в принятии этих инициатив принимали участие не только депутаты, но и представители вузов, общественных организаций и граждане. Благодаря этой поддержке на федеральном уровне в Ростовской области уже решены ряд проблем, и работа над вопросами продолжается.