Сенатор от правительства Ростовской области стал вице-спикером Совфеда
Совет Федерации РФ решил назначить новоиспеченного сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина на должность первого заместителя председателя Совфеда. Об этом стало известно 23 сентября.
Кандидатуру Яцкина предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вместе с Андреем Яцкиным на должность первого заместителя председателя верхней палаты был назначен вице-спикер палаты Андрей Турчак.
Ранее должность заместителя председателя занимал только один человек. По словам Валентины Матвиенко, на первом вице-спикере лежит большой объем работы, поэтому одного человека на этом посту недостаточно.
Напомним, накануне назначения губернатор Ростовской области назначил Андрея Яцкина сенатором правительства Ростовской области. Свои должностные обязанности он должен исполнять в течение пяти лет.
Андрей Яцкин занимал разные должности в Администрации Президента РФ и аппарате российского правительства. С 2004 года он представлял правительство страны в Совфеде.