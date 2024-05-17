Замглавы администрации Волгодонска уволили из-за вида на жительство в Германии
В Волгодонске заместитель главы администрации Игорь Столяр лишился должности. Об этом 17 мая сообщил DonDay Волгодонск.
Вероятно, проблемы на работе связаны с уголовным делом, которое ранее возбудили в отношении чиновника. Его подозревают в сокрытии вида на жительство в Германии. По версии следствия, Игорь Столяр получил ВНЖ в 2004 году в городе Вупперталь. Затем вернулся в Россию, умолчав о новых документах.
Чиновник стал фигурантом дела по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство в иностранном государстве». Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Игорь Столяр имеет два высших образования. С 2017 по 2022 годы он возглавлял городской филиал ДГТУ (прим. — Донской государственный техуниверситет). В это же время являлся депутатом гордумы и трудился в комиссии по экономическому развитию и инвестициям. В 2022-м он устроился на работу в администрацию Волгодонска, заняв место замглавы по экономике.