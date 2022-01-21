Главой администрации Волгодонска назначили Сергея Макарова
В Волгодонске избрали нового главу администрации. Им стал замглавы и исполняющий обязанности Сергей Макаров. Голосование прошло на внеочередном заседании парламента 25 января.
Всего на должность сити-менеджера претендовали четыре человека. Наибольший балл набрали Сергей Макаров и замглавы администрации Цимлянского района Елена Ночевкина.
По итогам голосования народных избранников за Сергея Макарова проголосовали 23 из 24 человек. Депутат от партии «Справедливая Россия» Сергей Асташкин решил воздержаться от выбора кандидата, сообщил DonDay Волгодонск.
Сергей Макаров родился в Новошахтинске. Он окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «Информационно-измерительная техника» и какое-то время работал на бывшем радиозаводе в Волгодонске. Кроме того, новый сити-менеджер Волгодонска имеет два высших образования (РИНХ и Северо-Кавказская академия государственной службы).
За годы карьеры 57-летний чиновник работал вторым секретарем горкома ВЛКСМ при Сергее Горбунове и являлся его помощником по работе с правоохранительными органами. До 2017 года занимал различные руководящие должности в «Донском народном банке» и «ОТП Банке». В июле 2017 года занял должность замглавы администрации Волгодонска по экономике, а в декабре 2021-го стал исполнять его обязанности после увольнения Виктора Мельникова.