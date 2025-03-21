Замглавы администрации Каменского района по социальным вопросам стала Антонина Бесчетнова

Фото: Администрация Каменского района

Новым заместителем главы администрации Каменского района по социальным вопросам стала Антонина Бесчетнова. Об этом сообщили в муниципалитете.Антонина Бесчетнова приступила к своим обязанностям с 20 марта. Ранее она занимала должность главы администрации Астаховского сельского поселения.В её обязанности входит широкий круг вопросов, связанных с социальным развитием района. Это включает образование, культуру, спорт, молодёжную политику, защиту прав детей, занятость населения, профилактику правонарушений, экстремизма и терроризма.Также Бесчетнова будет отвечать за взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями, национальными диаспорами и религиозными объединениями на территории района.По образованию Антонина Бесчетнова — специалист по социальной работе. Свою карьеру она начала в 2003 году на государственном комбинате «Атлас» в должности инспектора. Затем работала в сельскохозяйственном кооперативе «Берёзовый».В 2006 году Бесчетнова перешла на муниципальную службу, где занимала должности ведущего специалиста и старшего инспектора. В 2012 году её назначили главой администрации Астаховского сельского поселения, где она проработала до назначения заместителем главы администрации района.