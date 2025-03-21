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Замглавы администрации Каменского района по социальным вопросам стала Антонина Бесчетнова

Замглавы администрации Каменского района по социальным вопросам стала Антонина Бесчетнова
Новым заместителем главы администрации Каменского района по социальным вопросам стала Антонина Бесчетнова. Об этом сообщили в муниципалитете.

Антонина Бесчетнова приступила к своим обязанностям с 20 марта. Ранее она занимала должность главы администрации Астаховского сельского поселения.

В её обязанности входит широкий круг вопросов, связанных с социальным развитием района. Это включает образование, культуру, спорт, молодёжную политику, защиту прав детей, занятость населения, профилактику правонарушений, экстремизма и терроризма.

Также Бесчетнова будет отвечать за взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями, национальными диаспорами и религиозными объединениями на территории района.

По образованию Антонина Бесчетнова — специалист по социальной работе. Свою карьеру она начала в 2003 году на государственном комбинате «Атлас» в должности инспектора. Затем работала в сельскохозяйственном кооперативе «Берёзовый».

В 2006 году Бесчетнова перешла на муниципальную службу, где занимала должности ведущего специалиста и старшего инспектора. В 2012 году её назначили главой администрации Астаховского сельского поселения, где она проработала до назначения заместителем главы администрации района.
Фото: Администрация Каменского района
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