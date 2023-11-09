Замглавы администрации Каменска-Шахтинского Роман Кравцов задержан

Фото: Администрация Каменска-Шахтинского.

Силовики задержали заместителя главы администрации Каменска-Шахтинского по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства Романа Кравцова. Чиновника подозревают в мошенничестве.Романа Кравцова арестовали вечером 8 ноября. Дома и на работе у него прошли обыски, после чего чиновник был доставлен в отдел. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Кравцов родился в поселке Углерод Красносулинского района. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». С 1995 по 2010 годы он служил в Вооруженных силах РФ. После четыре года проработал в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области. До 2022 года чиновник возглавлял администрацию Малокаменского сельского поселения.Напомним, что в тот же день был задержан глава администрации Кагальницкого района. Следствие полагает, что Вадим Сидоров получил взятку в размере 176 тысяч рублей за покровительство.