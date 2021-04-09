Задержан глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко

Задержан глава Аксайского района Виталий Борзенко. Эту информацию Rostov.ru подтвердил собственный источник.Борзенко задержали ранним утром 12 апреля в санатории в Кисловодске, где он отдыхал. Туда с обыском нагрянули силовики. Проверка документов также прошла и на рабочем месте у главы администрации. Обстоятельства, по которым был задержан чиновник, пока не известны.Отметим, Виталий Борзенко пробыл на посту главы администрации Аксайского района 27 лет. Начинал чиновник простым инженером по технадзору НПО «Дон» Аксайского района, затем стал главным инженером СМУ-4 треста «Ростовгражданстрой».С 1987-го вступил в ряды партийных работников Аксайского района, а через два года получил должность заместителя председателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов. С 1994 года и по настоящее время является главой администрации района.В 2018-м получил звание «Почетный гражданин Аксайского района».