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Замруководителя УФНС по Ростовской области проведет в СИЗО два месяца

Замруководителя УФНС по Ростовской области проведет в СИЗО два месяца
Арестованной в Ростове замначальника Управления федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирине Александровой вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял Ленинский районный суд на закрытом заседании 24 мая.

Как сообщается на сайте DonDay.ru, чиновница проведет в СИЗО на Большой Садовой два месяца, до конца июля. Защита Ирины Александровой не согласна с таким решением и будет подавать апелляцию.

Напомним, замглавы донского УФНС задержали 24 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. У Александровой дома прошли обыски. Правоохранители описали все имущество, а затем доставили ее в суд для вынесения меры пресечения.

Добавим, что в Ростове-на-Дону продолжается серия громких арестов высокопоставленных чиновников. Так, совсем недавно был взят под стражу заместитель губернатора донского региона Сергей Сидаш. У него дома также прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли пачки денег, портреты Сидаша в золотых рамках, а также коллекцию часов на сумму в несколько миллионов рублей.

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