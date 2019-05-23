Замруководителя УФНС по Ростовской области проведет в СИЗО два месяца



Арестованной в Ростове замначальника Управления федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирине Александровой вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял Ленинский районный суд на закрытом заседании 24 мая.



Как сообщается на сайте DonDay.ru, чиновница проведет в СИЗО на Большой Садовой два месяца, до конца июля. Защита Ирины Александровой не согласна с таким решением и будет подавать апелляцию.



Напомним, замглавы донского УФНС задержали 24 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. У Александровой дома прошли обыски. Правоохранители описали все имущество, а затем доставили ее в суд для вынесения меры пресечения.



Добавим, что в Ростове-на-Дону продолжается серия громких арестов высокопоставленных чиновников. Так, совсем недавно был взят под стражу заместитель губернатора донского региона Сергей Сидаш. У него дома также прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли пачки денег, портреты Сидаша в золотых рамках, а также коллекцию часов на сумму в несколько миллионов рублей.