Захватчики ростовского СИЗО планировали захватить ближайшее отделение полиции
В Южном военном суде продолжается судебный процесс над группой лиц, обвиняемых в участии в захвате следственного изолятора в Ростове. Сегодня, 9 сентября, в Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание по этому резонансному делу. На скамье подсудимых – Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. Новые подробности дела сообщает портал DonDay.
Несмотря на запланированное начало слушаний в 10:00, фактический старт был задержан на час из-за технических сложностей с организацией видеоконференцсвязи.
В ходе заседания представитель обвинения предоставил суду для изучения материалы осмотра места преступления, письменные показания ряда подозреваемых, а также результаты проведенных судебно-медицинских экспертиз.
Согласно материалам дела, незадолго до инцидента все фигуранты вступили в ряды запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ*, уже находясь под стражей. Тем не менее, подготовка к захвату и последующему побегу велась ими заблаговременно. Организатором группы выступал Тамерлан Гиреев.
Напомним, захват СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону произошел 16 июня 2024 года. Согласно протоколу допроса Магомеда Алханова, события начали развиваться около 3 часов ночи. Следствие установило, что заключенные, находясь в разных камерах, поддерживали между собой связь.
Со слов прокурора, зачитывавшего показания Алханова, Гиреев отдал приказ о начале побега и первым спустился из окна по веревке, за ним последовал Азамат Цицикиев и другие участники.
Однако канат не выдержал, и один из заключенных сорвался вниз, что заставило Алханова усомниться в успехе их замысла.
Шесть заключенных, покинувших камеру, захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, Кончакова и Богму.
В ходе заседания стало известно, что план захвата был разделен на два этапа. Из-за отсутствия оружия в СИЗО, преступники намеревались совершить нападение на близлежащий отдел полиции, чтобы захватить оружие и совершить террористические акты в Ингушетии.
Переговоры с преступниками не принесли желаемого результата, и силовые структуры провели операцию по штурму здания.
Следующее заседание суда назначено на 30 сентября. Защита настаивает на необходимости заслушивания показаний всех потерпевших. Ранее суд уже выслушал показания сотрудников СИЗО Бобырева и Кончакова.