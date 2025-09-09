В конце недели в Ростовскую область придут дожди и похолодание

Фото: сгенерировано нейросетью

В Ростовской области синоптики обещают к концу недели похолодание до +3 и осадки. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Вечером 9 и 10 сентября, а также ночью в области пройдут ливни с порывами ветра до 20 м/с. Ночные температуры составят 14–19 градусов тепла, дневные — 20–25 градусов тепла, ветер будет достигать порывов до 18 м/с.11 и 12 сентября осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный и восточный со скоростью 7–12 м/с, при грозах порывы могут доходить до 15–18 м/с. На севере региона ночью воздух остынет до +3 градусов, днём температура поднимется до +20...+25, а в отдельных районах – до +27.При этом, несмотря на прогнозируемые дожди, 9 и 10 сентября сохраняется высокий уровень пожароопасности — 5-й класс.Также отмечается, что зима 2026 года в Ростовской области, по предварительным оценкам, будет малоснежной и дождливой, с редкими морозами. Днём температура в основном будет оставаться выше нуля, а осадки преимущественно выпадать в виде дождя.