Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подростки устроили самосуд над ровесниками в Шахтах

Подростки устроили самосуд над ровесниками в Шахтах
Подростки устроили самосуд над ровесниками в Шахтах. Видео с расправой над школьниками завирусилось в соцсетях 8 сентября.

По кадрам видно, что один из толпы сначала «допрашивает» двух подростков, а затем начинает их избивать. Мальчиков валят на землю и пинают ногами. В свою очередь жертвы не бьют в ответ, а лишь защищают головы руками и просят прекратить.

Судя по видео, в избиении принимали участие только двое подростков. Остальная компания ровесников смотрела за происходящим и снимала все на камеру. Вскоре видео распространилось по местным пабликам.

По видеозаписи сотрудники полиции выяснили личности участников инцидента. Ими оказались двое учеников местной школы в возрасте 13 и 14 лет, уточнили в ГУ МВД по Ростовской области. Подростками займется ПДН.

Помимо этого, по факту случившегося инцидента организована проверка по статье «Хулиганство».

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, - прокомментировали в региональном Следкоме.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.