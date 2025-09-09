- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, - прокомментировали в региональном Следкоме.

Фото: Соцсети

Подростки устроили самосуд над ровесниками в Шахтах. Видео с расправой над школьниками завирусилось в соцсетях 8 сентября.По кадрам видно, что один из толпы сначала «допрашивает» двух подростков, а затем начинает их избивать. Мальчиков валят на землю и пинают ногами. В свою очередь жертвы не бьют в ответ, а лишь защищают головы руками и просят прекратить.Судя по видео, в избиении принимали участие только двое подростков. Остальная компания ровесников смотрела за происходящим и снимала все на камеру. Вскоре видео распространилось по местным пабликам.По видеозаписи сотрудники полиции выяснили личности участников инцидента. Ими оказались двое учеников местной школы в возрасте 13 и 14 лет, уточнили в ГУ МВД по Ростовской области. Подростками займется ПДН.Помимо этого, по факту случившегося инцидента организована проверка по статье «Хулиганство».