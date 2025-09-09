Участники и ветераны СВО из других регионов встретились с «Героями Дона»

фото: Правительство Ростовской области

Завершился выездной межрегиональный образовательный модуль для участников специальной военной операции. С коллегами из Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Луганской Народной Республики, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии встретились Слушатели региональной кадровой программы «Герои Дона».В формате беседы они обменялись опытом реализации подобных программ в других регионах, а также смогли задать свои вопросы выпускникам президентского проекта «Время Героев».Заместитель губернатора Ростовской области Артём Хохлов и директор Южно-Российского института управления РАНХиГС Василий Рудой поделились опытом Ростовской области с участниками и ветеранами СВО.— Юрий Слюсарь держит реализацию кадровой программы «Герои Дона» на особом контроле, — отметил Артем Хохлов. — Развитие универсальных управленческих компетенций и лидерского потенциала участников, чтобы они могли это применять на практике уже в гражданских специальностях, — вот главные задачи образовательной программы.Василий Рудой подчеркнул, что после окончания программы её выпускники могут участвовать в обучении следующих потоков и становиться экспертами.Региональная кадровая программа «Герои Дона» рассчитана на год и состоит из четырех образовательных модулей. Каждый из них направлен на получение тех знаний в сфере государственного и муниципального управления, которые так необходимы для успешной работы в органах власти. Обучение проходит на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС.Старт программе дал Юрий Слюсарь 30 августа. Цель программы — дать возможность участникам спецоперации получить новые компетенции для последующего трудоустройства в органы власти, на предприятия и в учреждения. Это поможет военнослужащим стать частью большой управленческой команды Ростовской области. Задача органов власти – создать такие условия, чтобы их опыт, энергия и знания были востребованы на гражданской службе.