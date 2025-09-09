Новости
Авария с фурами парализовала движение на автодороге Ростов – Ставрополь

Авария с фурами парализовала движение на автодороге Ростов – Ставрополь. ДТП случилось 9 сентября в Зерноградском районе.

Как сообщают очевидцы, два большегруза столкнулись около 17:30 между станицей Мечетинской и поселком Шоссейным.

По кадрам с места происшествия видно, что один из грузовиков стоит по центру автодороги с раздавленным контейнером, а второй лежит перевернутый на обочине.

На месте ДТП стала образовываться пробка. Автомобилисты сообщают, что в заторе приходится стоять около 30 минут.

- На месте – две машины: МЧС и полиция. «Скорая» уже уехала, - рассказывают жители.


Пока информацию по аварии Госавтоинспекция по Ростовской области не давала.
Фото: Дондей
