- На месте – две машины: МЧС и полиция. «Скорая» уже уехала, - рассказывают жители.

Фото: Дондей

Авария с фурами парализовала движение на автодороге Ростов – Ставрополь. ДТП случилось 9 сентября в Зерноградском районе.Как сообщают очевидцы, два большегруза столкнулись около 17:30 между станицей Мечетинской и поселком Шоссейным.По кадрам с места происшествия видно, что один из грузовиков стоит по центру автодороги с раздавленным контейнером, а второй лежит перевернутый на обочине.На месте ДТП стала образовываться пробка. Автомобилисты сообщают, что в заторе приходится стоять около 30 минут.Пока информацию по аварии Госавтоинспекция по Ростовской области не давала.