На Дону задержали банду мужчин, подозреваемых в воровстве коров с пастбищ

На Дону задержали банду мужчин, подозреваемых в воровстве коров с пастбищ

Членами банды были пятеро жителей области от 28 до 40 лет, об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Они ночами подъезжали к хозяйственным пастбищам окрестных районов, загоняли коров и быков в грузовик и скрывались с места преступления.

Банда орудовала в различных районах Ростовской области: Милютинском, Цимлянском, Белокалитвинском и Зерноградском, и даже в соседнем Ставропольском крае. Краденый скот преступники продавали перекупщикам — двум жителям Пролетарского района.

При обыске у горе-ОПГ изъяли 10 животных, телефоны и автомобили. Банда вместе с перекупщиками были доставлены в полицию.

Правоохранительные органы ищут подельников ОПГ.
фото: скрин
