На Дону задержали банду мужчин, подозреваемых в воровстве коров с пастбищ

фото: скрин

Членами банды были пятеро жителей области от 28 до 40 лет, об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Они ночами подъезжали к хозяйственным пастбищам окрестных районов, загоняли коров и быков в грузовик и скрывались с места преступления.Банда орудовала в различных районах Ростовской области: Милютинском, Цимлянском, Белокалитвинском и Зерноградском, и даже в соседнем Ставропольском крае. Краденый скот преступники продавали перекупщикам — двум жителям Пролетарского района.При обыске у горе-ОПГ изъяли 10 животных, телефоны и автомобили. Банда вместе с перекупщиками были доставлены в полицию.Правоохранительные органы ищут подельников ОПГ.