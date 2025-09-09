На Ворошиловском мосту и прилегающих магистралях восстановили уличное освещение

Фото: администрация Ростова

В Ростове на Ворошиловском мосту и прилегающих магистралях по поручению главы города Александра Скрябина восстановили уличное освещение.Напомним, сети наружного освещения были введены в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу в 2018 году. С тех пор они ни разу не ремонтировались.По поручению Александра Скрябина восстановлено освещение на улице Станиславского. Затем работы выполнили на улице Левобережной. Теперь энергетики восстановили сети на «Южном въезде» в Ростов-на-Дону, в том числе и Ворошиловский мост.Речь идет об участке сетей протяженностью более трех километров. Это участки от улицы Станиславского до Ворошиловского моста, на Ворошиловском мосту и далее от моста по Восточному шоссе до «Мегамага». На этом участке также длительное время отсутствовало освещение.- Специалисты МКП «Ростгорсвет» заменили поврежденные кабельные линии, 4 пункта питания и управления, более 200 неисправных светильников и более 300 автоматических выключателей, - рассказал о проведенных работах Александр Скрябин.Глава города поставил задачу продолжать работу по поддержанию и развитию системы наружного освещения для безопасного и комфортного передвижения по городу в любое время суток.- Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать наш любимый Ростов более комфортным и безопасным для всех жителей, - подчеркнул Александр Скрябин.